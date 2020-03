Labo wil vrijwilligers duizenden euro’s betalen om zich te laten besmetten met coronavirus: “Al 9.000 aanmeldingen”

Het Londense farmaceutisch labo ‘hVIVO’ wil vrijwilligers zo’n 4.000 euro betalen om zich met opzet te laten besmetten met het nieuwe coronavirus. De bedoeling is om vijftig gezonde personen te infecteren met een minder gevaarlijke variant van Covid-19 om uiteindelijk een vaccin tegen het dodelijke virus te ontwikkelen. En er is zeker interesse, aldus CEO Cathal Friel: “Het was verrassend. Binnen de 24 uur hadden er zich al 9.000 mensen aangemeld.” Zou jij je bewust laten besmetten met het coronavirus om de mensheid te helpen?