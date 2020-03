Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns pleit voor drastische ingreep door coronacrisis: “Stop de competitie definitief na zondag”

Er is in België nog geen enkele voetbalwedstrijd afgelast wegens het coronavirus. Maar voor Joseph Allijns, voorzitter van eersteklasser KV Kortrijk, mag er drastisch ingegrepen worden. “Stop het seizoen in 1A na zondag”, roept hij op.

Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns, ook lid van de raad van bestuur van de Pro League, komt met een revolutionair voorstel om het risico op een verdere verspreiding van de coronacrisis te voorkomen. "Speel nog één match en zet de competitie volledig stop na de reguliere competitie”, zegt Allijns. “Ik stel voor om géén play-offs te spelen. Het seizoen eindigt na zondag. Het gezondheidsrisico is veel te groot met het coronavirus. Het einde van de reguliere competitie lijkt mij het ideale moment om de competitie stop te zetten.”

Nog geen maatregelen

Terwijl ons land in vergelijking met de omringende landen als enige nog geen wedstrijden heeft verboden of clubs heeft verplicht achter gesloten deuren te spelen, zou dit wel een heel drastische beslissing zijn. Maar Allijns heeft zijn redenen. “Dat gezondheidsrisico is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar er is dit seizoen ook de complete irrelevantie van de play-offs dit jaar”, klinkt het. “Met Club Brugge is de kampioen gekend, het staat vijftien punten voor. De Europese tickets zijn ook al zo goed als verdeeld. Voor mij is het coronagegeven een regelrechte crisis. In zo’n scenario breekt nood wet. Of het geen financiële ramp zal zijn voor de clubs? Ook hier zijn er oplossingen voor, daar moet dan maar over samen gezeten worden. Ze moeten de televisiegelden die normaal voorzien waren voor de play-offs dan maar verdelen onder de clubs op basis van rangschikking. Stel dat er straks een beslissing valt dat er geen voetbal meer is gedurende een maand, dan betekent dit sowieso het einde van de competitie. Er is gewoon geen plaats meer op de kalender om dit in te halen. Maar dat is eigenlijk maar bijzaak in zo’n beslissing. Gezondheid primeert.”

Vandaag zit de Pro League nog eens samen met het ministerie van Volksgezondheid, maar vooralsnog gaan alle wedstrijden en de competitie nog gewoon door. Met publiek.