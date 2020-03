Wij gingen ten rade bij clubleiders uit 1A na voorstel van Kortrijk-voorzitter om competitie stil te leggen: “We mogen geen tweede Italië worden”

Joseph Allijns gooit een steen in de kikkerpoel met zijn voorstel om de competitie na zondag definitief stop te zetten. Zijn collega-clubleiders willen nog niet meteen zover gaan en wachten de beslissing van de overheid verder af. “Ik vind wel dat we zonder publiek zouden moeten spelen”, aldus Frank Dierckens, voorzitter van KV Oostende. “Liefst mét publiek”, zegt zijn collega van Zulte Waregem. Intussen wordt er in ons land gewoon gespeeld.