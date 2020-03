Gedood nadat ze hem wilde helpen: drugsverslaafde man (38) uit Oostende bekent moord op zijn onderbuurvrouw

Ze was al twee dagen vermist, waardoor familieleden zich erg ongerust maakten. Maar niemand durfde vermoeden dat de mysterieuze verdwijning van Emmy Geboers (67) uit Oostende zou eindigen in een moordzaak. Haar bovenbuur Khaldoon A. (38) bekende aan de speurders dat hij de vrouw vermoord heeft nadat ze hem op zijn appartement kwam helpen. Het gerecht zet donderdag alle middelen in om het lichaam van de vrouw terug te vinden.

Emmy Geboers (67) was afkomstig uit het Limburgse, maar leefde al meer dan tien jaar aan de kust in Oostende. Ze woonde in een appartement op de eerste verdieping in de Voorhavenlaan, maar plots bleek ...