Reizigers rijden zich vast op modderparking aan station: “Kan iemand dit oplossen, alstublieft?”

Brecht -

Aan station Noorderkempen in Brecht is het dezer dagen parkeren op eigen risico. Als de ‘officiële’ parking volzet is, zoeken treinreizigers een plekje op de weide vlakbij. Maar die loopt bij regenweer gemakkelijk onder water. “Kan iemand dit oplossen, alstublieft? Mensen rijden zich keer op keer vast in de modder”, zegt Roy Remmen die dinsdag een auto op het droge hielp trekken.