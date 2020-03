Juventus-verdediger test positief op coronavirus

Daniele Rugani in actie tegen Lionel Messi Foto: AFP

Juventus-verdediger Daniele Rugani heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Italiaanse landskampioen bevestigd.

“Momenteel vertoont hij geen ziekteverschijnselen”, klinkt het in de mededeling. “Juventus stelt momenteel alle quarantaineprocedures in werking die door de wet voorgeschreven worden, net als voor de personen met wie hij in contact was.”

Rugani is een 25-jarige Italiaan die bij Juve vrede moet nemen met een invallersrol achterin. Dit seizoen kwam hij in alle competities samen zeven keer in actie. Tegen het Inter van Romelu Lukaku zat hij vorig weekend de hele wedstrijd op de bank. Hij kwam zeven keer uit voor de Italiaanse nationale ploeg.

De impact van deze positieve test bij Juve en de rest van het Italiaanse voetbal is momenteel nog niet duidelijk. De Serie A ligt al stil tot begin april.