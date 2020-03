Amerikanen en Coucke (nog) niet op één lijn

Hoe groot is de kans dat KV Oostende volgende week na een eerste zitting zijn proflicentie krijgt? Klein. In het licentiedossier­ dat is ingediend, staat dat de Amerikaanse investeerder Pacific Media Group borg staat voor de 6,2 miljoen euro schulden aan Marc Coucke, op voorwaarde dat er met diezelfde Coucke een deal wordt gevonden over de huur van de tribune. Daarvoor betaalt KVO nu 1,2 miljoen euro per jaar aan Alychlo, de investeringsmaatschappij van Coucke, en dat is een strop rond hun nek.

Alleen is die deal er nog niet. De voorbije weken waren er onderhandelingen met Alychlo en alle partijen groeiden al naar elkaar toe, maar er moet nog altijd een kloofje gedicht worden. In diezelfde gesprekken werd ook gediscussieerd over een afbetalingsplan voor de openstaande schulden, maar ook daarover zijn ze het nog niet eens.

De tijd tikt

Het frustreerde de Amerikanen vooral dat Coucke in eerste instantie niet zelf rond de tafel kwam zitten. Als Anderlecht-voorzitter houdt hij zich liever weg van een andere club en hij stuurde daarom steevast gezanten naar die gesprekken. Pas onlangs is die houding veranderd en zocht de miljardair zelf toenadering.

De verwachting is dat er nog een compromis wordt gevonden. Als het op de spits wordt gedreven, zijn er alleen maar verliezers

Maar de tijd tikt. Waasland-Beveren diende al een klacht in tegen de eventuele proflicentie van KV Oostende en volgende week komt de licentiecommissie­ samen. Het staat nu al zo goed als vast dat de kustclub bijkomende vragen zal krijgen en nog documenten zal moeten toevoegen aan zijn dossier. Als er geen definitieve deal is met Alychlo, is er niemand om borg te staan voor de schulden en dan dreigt, zonder proflicentie, de degradatie naar Eerste Amateur. In dat geval komt de overname in gevaar. Onder bepaalde voorwaarden aanvaarden de Amerikanen­ wel een degradatie naar 1B, maar ze willen op zijn minst een profclub in handen krijgen.

Weg uit Versluys Arena?

Het is dus begrijpelijk dat de paniek weleens toeslaat bij KVO, maar PMG vraagt iedereen rustig te blijven. Ze blijven on speaking terms met Alychlo en gaan ervan uit dat ze Coucke zullen meekrijgen in hun verhaal. Als KVO ten onder gaat, bepaalt de erfpacht bijvoorbeeld dat de Versluys Arena in handen komt van de stad Oostende en dan is Coucke zijn tribune kwijt. De Amerikanen denken er zelfs aan om op een andere locatie te gaan voetballen, want dan is er voorgeschreven dat de huurdeal weer moet bekeken worden. Er wordt dus – weliswaar op een beleefde manier – druk uitgeoefend. PMG bestudeerde ook alle KVO-dossiers uit het recente verleden op zoek naar elementen om hun zaak te versterken.

Daarom is de verwachting dat er nog een compromis wordt gevonden, want als het op de spits wordt gedreven, zijn er alleen maar verliezers. Bij KVO beperkten ze hun commentaar. “Er is een bindende overeenkomst met de investeerder”, klonk het in een persbericht. “De nodige fondsen worden voorzien om de toekomst van de club te verzekeren, maar over een eventuele financiële­ discussie met Alychlo geven we geen commentaar. We hebben alle vertrouwen dat we onze licentie zullen krijgen.”