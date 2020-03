Anderlecht houdt raad van bestuur… via de telefoon

Gisteren stond de eerste raad van bestuur van Anderlecht gepland met Karel Van Eetvelt als nieuwe CEO, maar de dreiging van het coronavirus gooide roet in het eten. De nieuwe raad van bestuur kwam niet fysiek samen in Brussel. Er werd beslist om telefonisch te vergaderen via een conference call om elk risico te beperken. Wouter Vandenhaute moest sowieso niet aanwezig zijn, want als extern adviseur zetelt hij niet in de raad van bestuur. Andere nieuwkomers zoals wielerman Patrick Lefevere en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) spelen nog geen actieve rol.

Anderlecht neemt echt geen enkel risico. Alle mediacontacten worden afgelast en daardoor zal er deze week geen echte persconferentie zijn met trainer Frank Vercauteren in de aanloop naar de match tegen STVV. Ook een interview met Killian Sardella werd al afgelast. Mensen die niet tot de sportieve staf behoren, mogen op de club zelfs geen contact hebben met de spelers.(jug)