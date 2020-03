Katy Perry bedankt brandweer in Australië met gratis concert en knuffels

Katy Perry heeft in Bright, een stad in de Australische staat Victoria, een gratis concert gegeven. De Amerikaanse zangeres wilde zo haar steun betuigen aan iedereen die de voorbije maanden de strijd aanging met de bosbranden in de regio.

De bosbranden in Australië hebben de voorbije maanden al 12,5 miljoen hectare bos verwoest. Daarbij gingen duizenden woningen in vlammen op en meer dan een miljard dieren kwamen om. Ook vielen er dertig doden, en velen onder hen waren brandweerlieden. Vooral de deelstaat Victoria werd hard getroffen. En net daarom schoot Perry in actie. “Het deed me denken aan thuis”, zei de zangeres die uit het Californische Santa Barbara komt, een stad die ook al werd verwoest door branden. “Ik begrijp hoe het voelt. Daarom ben ik hier om liefde te geven en een beetje geluk te brengen. Muziek kan dat doen.” De tickets voor het concert waren volledig gratis voor brandweerlieden en hulpdiensten. Perry nam ook uitgebreid de tijd om te praten en te knuffelen met nabestaanden en fans.

De zangeres kleedde zich overigens erg kleurrijk: in een fluogele jurk wilde ze de naam van het stadje, Bright, alle eer aandoen.

(evdg)