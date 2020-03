Harvey Weinstein neemt het woord op laatste dag van proces: “Ik heb geweldige tijden gehad met die vrouwen, ik had geen macht om te misbruiken”

Het doek is gevallen: Harvey Weinstein (67) moet voor 23 jaar naar de gevangenis voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen. In Hollywood wist iedereen dat de gevallen filmproducent zijn macht decennialang misbruikt had om vrouwen te dwingen tot seks. Maar iedereen zweeg. Tot de bom in oktober 2017 onvermijdelijk barstte.