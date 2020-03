“In 2024 moet Vlaams Belang de grootste worden”

Met zijn boek En nu is het aan ons heeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de aftrap gegeven voor het perspectief dat hij zijn partij geeft tot de volgende verkiezingen van 2024. De doelstelling is om de grootste partij van Vlaanderen te worden. Volgens Van Grieken is dat de enige manier om aan een regering te kunnen deelnemen. “De grootste partij krijgt het initiatief om de Vlaamse regering te vormen”, zegt hij. “Dan kan niemand om ons heen.”

Het boek bevat zowel een terugblik op de voorbije jaren als een vooruitblik. Vlaams Belang wil haar doelstelling onder meer bereiken door de komende jaren meer te investeren in inhoudelijke expertise. De parlementaire medewerkers worden samengebracht in thematische groepen, waarin ze zich kunnen specialiseren. Ook werft de partij sinds de verkiezingen ongeveer zestig mensen extra aan, zowel voor de communicatiedienst als voor de inhoudelijke verdieping. Al die mensen zouden over vier jaar de ministeriële kabinetten van Vlaams Belang moeten bevolken. (pl)