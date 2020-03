Golf van protest

Activisten van Amnesty International hebben woensdag tijdens een guerrilla-actie 500 golfballen in de voortuin van de ambassade van Saudi-Arabië in Brussel gedropt. De actie is een verwijzing naar The Saudi Ladies International, het allereerste golftoernooi voor vrouwen dat binnen een week in de golfstaat begint. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty is het sportevenement schone schijn. Het eist de directe vrijlating van Loujain al-Hathloul, die al bijna twee jaar gevangen zit. Als vrouwenrechtenactiviste voerde ze campagne tegen het rijverbod voor vrouwen en voor de afschaffing van het mannelijk voogdijsysteem. Intussen mogen vrouwen in Saudi-Arabië achter het stuur zitten, maar blijft al-Hathloul wel in de cel.(blg)