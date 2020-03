Licentieklachten al jaren een maat voor niks

Waasland-Beveren gaf aan dat het de licenties van Oostende en Anderlecht in twijfel trekt. Een gebruikelijke stuiptrekking van de laatste in de stand om alsnog het behoud af te dwingen. Een club die geen groen licht krijgt voor zijn licentie, degradeert namelijk onherroepelijk en zorgt ervoor dat de rode lantaarn in 1A blijft. Opmerkelijk: telkens bleek zo’n klacht tevergeefs en kreeg de geviseerde club gelijk. Een overzicht van de afgelopen seizoenen in onze competitie.