Amerikanen en Coucke (nog) niet op één lijn:overname KV Oostende kan afgerond worden als ex-voorzitter water bij de wijn doet

De toekomst van KV Oostende staat op het spel. Normaal wordt het maandag officieel overgenomen door het Amerikaanse Pacific­ Media Group (PMG), maar er is nog één valkuil: niet de dreigende degradatie, wel dat er met ex-voorzitter Marc Coucke nog geen deal is over de hoge tribunehuur­ en de afbetaling van de schulden. Zo komt de prof­licentie in gevaar. Om Coucke over de streep te krijgen, spit PMG naar elementen om druk te zetten.