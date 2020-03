CORONAVIRUS IN DE SPORT. NBA-competitie volledig stilgelegd nadat speler die er eerst nog mee lachte zelf besmet raakte

Het heeft nog even geduurd maar nu is ook de sport over de ganse wereld in de ban van het coronavirus. De ene maatregel na de andere wordt doorgevoerd, wij bundelen hier voor u chronologisch het nieuws.

NBA. Speler die nog met virus lachte nu zelf besmet

De NBA heeft de competitie voor onbepaalde tijd stilgelegd. Het besluit komt er nadat bij Rudy Gobert, een speler van de Utah Jazz, het coronavirus werd vastgesteld. Door het drukke speelschema van de clubs, kan één besmette speler het virus in vijf dagen onder spelers van alle 30 teams verspreiden. Het testresultaat is woensdag (lokale tijd) kort voor aanvang van de wedstrijd tussen Utah en Oklahoma City bekendgemaakt.

Volgens de NBA was Gobert niet aanwezig in het stadion. Enkele dagen eerder dreef de Fransman nog de spot met het virus, door tijdens een persconferentie alle persmicrofoons te betasten.

Gobert is een 27-jarige en 2m16 grote Franse internationaal die sinds 2013 in de NBA en bij Utah Jazz actief is. Hij werd de voorbije twee seizoenen verkozen tot Defensive Player of the Year.

JUPILER PRO LEAGUE. Kortrijk pleit voor drastische ingreep: “Stop de competitie”

Foto: Photo News

Er is in België nog geen enkele voetbalwedstrijd afgelast wegens het coronavirus. Maar voor Joseph Allijns, voorzitter van eersteklasser KV Kortrijk, mag er drastisch ingegrepen worden.

“Stop het seizoen in 1A na zondag”, roept hij op. “Speel nog één match en zet de competitie volledig stop na de reguliere competitie”, zegt Allijns. “Ik stel voor om géén play-offs te spelen. Het seizoen eindigt na zondag. Het gezondheidsrisico is veel te groot met het coronavirus. Het einde van de reguliere competitie lijkt mij het ideale moment om de competitie stop te zetten.” (lees meer)

SERIE A. Lukaku en Ronaldo twee weken in quarantaine

Foto: LAPRESSE

Juventus-verdediger Daniele Rugani heeft positief getest op het coronavirus. Alle spelers van Juventus én Inter moeten daarom meteen voor twee weken in quarantaine.

Rugani is een 25-jarige Italiaan die bij Juve vrede moet nemen met een invallersrol achterin. Dit seizoen kwam hij in alle competities samen zeven keer in actie. Tegen het Inter van Romelu Lukaku zat Rugani zondag nog op de bank. De voorbije dagen trainde hij ook gewoon mee met de groep. Het maakt de situatie bij de Oude Dame extra problematisch, want iedereen die in contact is gekomen met Rugani zal in quarantaine moeten. Maar dat geldt dus ook voor alle spelers van Inter en bijgevolg ook voor Lukaku. Inter liet weten dat alle trainingen geannuleerd worden en dat de spelers twee weken lang moeten thuisblijven ter preventie. (lees meer)

RODE DUIVELS. Stage in Qatar gaat niet door

Foto: BELGA

Het vierlandentoernooi met de Rode Duivels van eind deze maand in Qatar (24-30 maart) gaat wegens de wereldwijde uitbraak van het coronavirus niet door, zo laat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag weten.

“Vanuit Qatar hebben we net de info ontvangen dat wegens de huidige situatie wereldwijd het Qatar Airways International Tournament niet kan doorgaan”, zo klinkt het in een korte mededeling. (lees meer)