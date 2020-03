CLUBNIEUWS. Nieuw contract voor doelman met leukemie, Anderlecht houdt raad van bestuur…via de telefoon

Cercle Brugge wil de tegen leukemie vechtende doelman Miguel Van Damme een nieuw contract aanbieden. Gisteren stond de eerste raad van bestuur van Anderlecht gepland met Karel Van Eetvelt als nieuwe CEO, maar de dreiging van het coronavirus gooide roet in het eten. U leest het in het clubnieuws van de dag.

CERCLE BRUGGE. Nieuw contract voor doelman met leukemie

Cercle Brugge wil de tegen leukemie vechtende doelman Miguel Van Damme (26) een nieuw contract aanbieden. Die tekende vorig jaar eind mei voor één seizoen bij, maar amper tien dagen later bleek dat hij hervallen was. En ondanks een stamceltransplantatie herviel de 26-jarige doelman eind januari opnieuw. Een immuun¬therapie blijkt nu wel aan te slaan en de afgelopen weken meldde hij zich ¬opnieuw op Cercle en trainde hij individueel in de fitness. (kv)

ANDERLECHT. Paars-wit houdt raad van bestuur…via de telefoon

Gisteren stond de eerste raad van bestuur van Anderlecht gepland met Karel Van Eetvelt als nieuwe CEO, maar de dreiging van het coronavirus gooide roet in het eten. De nieuwe raad van bestuur kwam niet fysiek samen in Brussel. Er werd beslist om telefonisch te vergaderen via een conference call om elk risico te beperken. Wouter Vandenhaute moest sowieso niet aanwezig zijn, want als extern adviseur zetelt hij niet in de raad van bestuur. Andere nieuwkomers zoals wielerman Patrick Lefevere en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) spelen nog geen actieve rol.

Anderlecht neemt echt geen enkel risico. Alle mediacontacten worden afgelast en daardoor zal er deze week geen echte persconferentie zijn met trainer Frank Vercauteren in de aanloop naar de match tegen STVV. Ook een interview met Killian Sardella werd al afgelast. Mensen die niet tot de sportieve staf behoren, mogen op de club zelfs geen contact hebben met de spelers. (jug)

KV MECHELEN. Joachim Van Damme nog apart

Na twee vrije dagen ging KV Mechelen gisteren opnieuw aan het werk richting het allesbeslissende duel in en tegen Genk. Joachim Van Damme (28) deed nog niet mee aan het groepsgebeuren. De Waaslander werkte individueel. Bij Malinwa hopen ze dat de sterkhouder op het middenveld tegen zondag verlost is van zijn rugblessure. Vrancken kan Van Damme immers goed gebruiken. In de negen wedstrijden die geel-rood zonder hem afwerkte, kon het amper één keer winnen. Voorts trainde iedereen mee, op de langdurige geblesseerden Thoelen en Engvall na.(dige)

ANTWERP. Enkele spelers naar beloften

Bij Antwerp moeten jonkies Quirynen, Geeraerts en Nsimba twee weken met de beloften trainen. Laszlo Bölöni had al aangekondigd dat er richting bekerfinale enkele jongens even zouden verdwijnen, om later terug te keren, omdat de groep te groot is.

KRC GENK. Indoorsessie voor spelersgroep

Hannes Wolf hield zijn A-kern gisteren binnen in de fitnessruimte. Vandaag start de laatste rechte lijn naar de clash tegen KV Mechelen achter gesloten deuren. De U18 van KRC Genk gaf woensdag het goeie voorbeeld en won zijn laatste match van de reguliere competitie met 5-0 tegen KV Mechelen. Cuypers (2), Balouk (2) en Abid maakten de goals, Racing Genk start de race voor een Youth League-ticket als leider met drie punten voorsprong op Standard.(mg

STANDARD. Miangue in selectie Congo-Brazzaville

Standard heeft laten weten dat wanneer er in Play-off 1 één of meerdere matchen achter gesloten deuren worden afgewerkt, de abonnees verhoudingsgewijs een vergoeding krijgen. De Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS) gaf onlangs aan dat hij in de play-offs liefst geen toeschouwers toelaat op Sclessin. Senna Miangue (23) is voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg van Congo-Brazzaville. De linksback van Standard, die eerder nog jeugdinternational van België was, heeft de aanbieding van het land van zijn vader nog in beraad.(bfa)