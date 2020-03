Sterren van PSG maken zich niet populair door te spotten met Dortmund-spits Erling Haaland (op het veld én in de kleedkamer)

Heisa na de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Borussia Dortmund. De sterren van de Franse landskampioen vonden er namelijk niets beter op dan te spotten met Erling Haaland.

PSG moest in een leeg Parc des Princes een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken en deed dat ook. Dankzij doelpunten van Neymar (28’) en Juan Bernat (45’+1’) plaatste het zich voor het eerst in vier jaar voor de kwartfinales van het kampioenenbal.

De wedstrijd ontaardde even toen Neymar BVB-speler Emre Can een rode kaart aannaaide, maar dat lieten de sterren van PSG niet aan hun hart komen. Na afloop gingen ze in koor gehurkt op de grond zitten alsof ze aan het mediteren waren. Zoals Erling Haaland - het Noorse supertalent van Dortmund - in de heenwedstrijd deed na een van zijn twee goals.