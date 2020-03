Nooit eerder zoveel fietsdoden als in 2019

Er waren nooit eerder zoveel fietsdoden in het verkeer als in 2019. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. Vooral in Wallonië steeg het aantal fietsers dat omkwam bij een ongeval sterk.

Het aantal fietsdoden steeg in 2019 van 84 naar 91. In Wallonië was er een verdriedubbeling, van 7 naar 21 fietsdoden. In Vlaanderen daalde het aantal van 75 naar 68. In de provincie Antwerpen steeg het aantal fietsdoden wel sterk: van 11 naar 24 doden. En ook het aantal letselongevallen steeg bij de fietsers met 2 procent.

In totaal vielen er vorig jaar 620 verkeersdoden, tegenover 584 in 2018. Dat is een stijging met 6 procent. De algemene stijging is ook vooral groot in Wallonië, met 266 doden in 2018 en 297 doden in 2019 (+31). In Vlaanderen, waar het aantal doden al voor het tweede jaar op rij stijgt, ging het om een stijging van 297 naar 304 (+7). In Brussel daalde het aantal doden van 21 naar 19.

Derde stijging in tien jaar tijd

Het aantal doden steeg het sterkst bij de auto-inzittenden (266 naar 297) en bij de voetgangers (73 naar 88 doden). In Vlaanderen daalde het aantal ongevallen met een dodelijke afloop waarbij een vrachtwagen betrokken is, wel sterk, van 70 naar 52 doden.

“Na 3 opeenvolgende jaren met een daling van het aantal verkeersdoden, is het aantal doden op onze wegen nu terug gestegen. In de laatste 10 jaar is het de 3de keer dat we een stijging zien”, aldus Vias. “Het vooropgestelde doel om tegen 2020 maximaal 420 verkeersdoden op 1 jaar te bereiken, is nu totaal onmogelijk.”