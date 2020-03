Liverpool-trainer Jürgen Klopp kaffert eigen supporters uit die richtlijnen aan hun laars lappen: “F*cking idioten!”

Geen derde Champions League-finale op rij voor Liverpool. De titelverdediger ging er in de achtste finales uit na een 2-3-nederlaag tegen Atlético Madrid. Tot frustratie van trainer Jürgen Klopp, die het sowieso al op z’n heupen had gekregen door enkele van zijn eigen fans.

De wedstrijd op Anfield werd ondanks de coronacrisis in tegenstelling tot andere partijen in het kampioenenbal met publiek gespeeld. Dat leverde bij de opkomst van de Liverpool-spelers voor de opwarming een opmerkelijk schouwspel op.

Verschillende supporters staken namelijk hun handen uit toen Mo Salah en Jürgen Klopp uit de spelerstunnel kwamen. Daarmee negeerden ze de uitgevaardigde regels om het virus niet op te lopen. Tot grote frustratie van Klopp. De Duitser riep dan ook “Steek jullie handen weg, f*cking idioten!”, terwijl hij zijn eigen handen mooi in zijn jas hield.

Jurgen Klopp not taking any risks: "Put your hands away" 😷 @brfootball pic.twitter.com/MZJLICG3Nt — Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2020

“Slechte verliezer”

Klopp hekelde na afloop ook de speelwijze van het Atlético van Diego Simeone. “Ik begrijp echt niet waarom ze zo spelen, gezien de kwaliteiten die ze hebben”, aldus de Duitser. “Ze zouden zo’n mooi voetbal kunnen spelen. Maar het enige wat ze doen, is heel dicht bij het eigen doel verdedigen en counteren. Ik snap dat ik echt een slechte verliezer ben, zeker als ik zie dat mijn spelers zo geweldig presteren tegen spelers van wereldklasse die in twee rijen van vier staan te verdedigen.”

Volgens Klopp heeft dat ook wel voordelen, want hij kan zich met zijn ploeg nu volledig focussen op het grote doel van dit seizoen: kampioen worden.

“Dit heeft totaal geen impact op ons seizoen. We hebben 2,5 jaar geweldig gepresteerd in de Champions League en daarin het ene na het andere feest gevierd. Vanavond was ook een feestje, het publiek was geweldig, de jongens hebben hard gevochten, we speelden een geweldige wedstrijd en maakten prachtige goals. Maar we verloren, dat is het. Nu hebben we meer tijd om ons voor te bereiden op de wedstrijden in de Premier League. We moeten vanaf nu toekijken bij de Champions League in plaats van dat we daar onderdeel van zijn. Maar iedereen weet dat we terugkomen.”