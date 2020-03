Donkerrood: evallen ster Emmanuel Adebayor mag blij zijn dat tegenstander niet in ziekenhuis ligt

Club Olimpia. Daar speelt Emmanuel Adebayor op dit moment. De intussen 36-jarige Togolese recordinternational verdedigde ooit de kleuren van onder anderen Manchester City, Arsenal en Real Madrid, maar is in de nadagen van zijn carrière in Paraguay beland. Daar is het voorlopig nog wachten op z’n eerste doelpunt, maar een eerste rode kaart pakte Adebayor al wel.

Club Olimpia speelde vannacht in de Conmebol Libertadores tegen Defensa y Justicia. Adebayor en co wonnen met 2-1, maar de Togolees moest na 72 minuten gaan douchen. Hij raakte met een ware karatetrap invaller Enzo Coacci vol in het aangezicht. Donkerrood was op z’n plaats.

De beelden: