Vijf jaar gevorderd voor doodrijder Charlotte Gysel (18)

Kortemark - Vijf jaar cel, vijf jaar rijverbod en nadien nog drie jaar een alcoholslot. Dat is donderdagochtend gevorderd tegen de Oekraïner die in september vorig jaar het ongeval veroorzaakte dat het leven kostte aan Charlotte Gysel. Haar wagentje werd geramd door de chauffeur die 2,39 promille alcohol in het bloed had en veel te snel reed.

Het ongeval gebeurde vorig jaar toen Charlotte met haar Fiat 500 stil stond aan de rode lichten in de Koekelarestraat in Edewalle (Handzame). Het meisje had er net een shift in de frituur op zitten en was op weg naar huis. Ze wilde net vertrekken toen het licht groen werd toen ze frontaal geramd werd door een pick-up. Ze maakte geen schijn van kans en overleed ter plaatse.

De bestuurder van de pick-up, die als werfleider werkt, was aan het spookrijden en bleek 2,39 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij reed volgens een verkeersexpert ook zeker 110 km per uur terwijl hij op die plek maar 50 km mocht rijden.

Voor de rechter verontschuldigde hij zich. Maar nadien zei hij ook dat hij niet besefte dat hij zoveel gedronken had.

Volgens de mama van Charlotte moeten mensen beseffen dat chauffeurs die gedronken hebben niet alleen gevaar zijn voor zichzelf maar ook voor anderen.

Vonnis op 20 maart.

LEES OOK. Doodrijder Charlotte doorverwezen naar politierechtbank (+)