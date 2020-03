Slotspeeldag in Jupiler Pro League achter gesloten deuren, bekerfinale uitgesteld door coronavirus: “Mogelijk nog extra maatregelen”

De laatste speeldag in de Jupiler Pro League gaat door maar wel achter gesloten deuren. De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp wordt uitgesteld (22 maart) door de aanhoudende crisis rond het coronavirus. Dat maakte de Belgische voetbalbond donderdag bekend in een persbericht. “Het zou kunnen dat er nog verregaandere maatregelen worden aangekondigd”, klinkt het.

Gelet op de recente ontwikkelingen hebben de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League in overleg met de autoriteiten en de Corona stuurgroep het volgende besloten:

- Alle jeugd- en amateur wedstrijden en trainingen worden afgelast, van zowel veldvoetbal als futsal en minivoetbal (minstens tot 31 maart)

- De wedstrijden van dit weekend in de Pro League (1A en 1B en de Women’s Superleague) zullen achter gesloten deuren gespeeld worden, zonder fans dus

- De bekerfinale van zondag 22 maart wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Hiervoor gaat de bond samenzitten met de stad Brussel. Er wordt momenteel gedacht aan een moment na de play-offs.

- Ook de internationale toernooien voor onze U17 en U19 (zowel jongens als meisjes) zullen niet doorgaan.

- Alle activiteiten in het nationaal trainingscentrum in Tubeke (trainingen, detectiedagen, activiteiten van arbitrage, …) worden tot nader order opgeschort

“Aangezien de situatie van minuut tot minuut kan veranderen, zullen we in overleg met VV, ACFF en de Pro League kort op de bal spelen en snel communiceren via de sociale en digitale media”, klinkt het bij de KBVB.

Geen evidentie

“Na overleg met het Kabinet van Minister van Volksgezondheid De Block en Minister van Binnenlandse Zaken De Crem besloot de Pro League, in samenspraak met de KBVB, tot deze maatregel. Hoewel de richtlijnen die dinsdag uitgevaardigd werden door de Nationale Veiligheidsraad aangaven dat wedstrijden in open lucht met publiek konden plaatsvinden, hebben we vandaag besloten om zelf een stap verder te gaan en dit weekend onze wedstrijden af te werken zonder toeschouwers in de stadions”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

“Zowel voor onze clubs als voor onze fans is het geen evidente beslissing om de laatste wedstrijden van de reguliere competitie of de finale van 1B in lege stadions af te werken, maar in de huidige maatschappelijke context moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen, tegenover onze fans, onze teams en de samenleving. Gezondheid en het maatschappelijke belang gaan in deze tijden vanzelfsprekend voor. We roepen onze fans op om hun ploeg meer dan ooit aan te moedigen van thuis uit en de richtlijnen van de overheid goed op te volgen.”

“De Pro League en de KBVB blijven in dagelijks nauw contact met de overheid en de experten om verdere opvolging te verzekeren teneinde ten gepaste tijden de juiste beslissingen te nemen inzake de organisatie van de Play-Offs.

En de play-offs?

Volgens voorzitter Peter Croonen valt echter niet uit te sluiten dat de play-offs afgeschaft kunnen worden. “Het gaat om tien wedstrijden, voor sommige clubs de belangrijkste matchen. Die afschaffen zou een financiële aderlating zijn, maar gezondheid primeert boven alles”, reageert Croonen.

De Pro League-voorzitter noemt het initiatief om komend weekend zonder supporters te spelen een “logische en goede” beslissing. “Zeker in het licht van de recente evoluties. Als men vraagt om sociale afstand in acht te nemen, is het niet verstandig om massa-evenementen te organiseren. Belangrijk is nu om de besmettingscurve onder controle te houden. Bovendien is het gewoon beter om geen risico’s te nemen. De Pro League moet zijn teams, de supporters en hun dierbaren beschermen.”

Bijkomende maatregelen?

Deze namiddag om 15u00 zit de Pro League samen met viroloog Marc Van Ranst. “Het zou kunnen dat er dan nog verregaandere maatregelen worden aangekondigd”, zegt directeur communicatie Manu Leroy van de voetbalbond in een eerste reactie. De vergadering zal wel op afstand doorgaan.

“Wij hebben als voetbalclub ook een maatschappelijke rol te vervullen, dus lijkt het ons logisch dat de Pro League deze beslissing neemt”, aldus Antwerp-woordvoerder Dimitri Huygen. “Wij konden als voetbalclubs niet achterblijven op de maatregelen die in de rest van de samenleving worden genomen. We wachten nu verder overleg af met Pro League en KBVB over de timing voor de bekerfinale en de verdere afwikkeling van de competitie. De gezondheid van onze supporters zetten we nu op de eerste plaats.”

Oproep

Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns, lid van de raad van bestuur van de Pro League, kwam in onze krant met een revolutionair voorstel om het risico op een verdere verspreiding van de coronacrisis te voorkomen.

“Speel nog één match en zet de competitie volledig stop na de reguliere competitie”, aldus Allijns. “Ik stel voor om géén play-offs te spelen. Het seizoen eindigt na zondag. Het gezondheidsrisico is veel te groot met het coronavirus. Het einde van de reguliere competitie lijkt mij het ideale moment om de competitie stop te zetten.”