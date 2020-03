De beurs kleurt rood: “Maar aandelen nu verkopen is geen goede zet”

Wereldwijd kleuren de beurzen rood, ook in Brussel. Op donderdagochtend stond de Bel20 na opening op een verlies van meer dan 4 procent. “De potentiële impact van het virus is duidelijk groter dan we aanvankelijk dachten”, zegt Erik Joly hoofdeconoom bij ABN Amro.

Het coronavirus, een gefaalde deal van de OPEC en nu een inreisverbod naar de Verenigde Staten. De laatste dagen worden we overspoeld met slecht nieuws, en dat wordt ook gevoeld op de beurs. “De voorbije dagen waren het aanvankelijk de computergestuurde algoritmes die de markt naar beneden hebben geduwd. Maar als aandeelhouders dag na dag zien dat alles zakt, dan beginnen ze te verkopen”, legt Erik Joly uit. “En we merken nu dat aandelen in alle sectoren wereldwijd gedumpt worden, zelfs aandelen in de farmasector. En nu teveel beleggers proberen weg te lopen, daalt onze beurs aan een sneltempo.”

Geen alternatieven voor belegging

Maar ondanks de kelderende beurzen, is het volgens Joly geen goed idee om plots massaal aandelen te gaan verkopen: “In dit geval is het voorlopig beter om de aandelen te houden, want we weten nog niet hoe het verder zal gaan. We zien dat veel kwaliteitsvolle aandelen aan rommelmarktprijzen worden verkocht, maar als je in aandelen belegt moet je een langetermijnvisie hebben. De vraag is ook: waar beleg je het geld dan in? Op spaarboekjes ligt ons geld te slapen en obligaties leveren geen rendement meer op. Er zijn te weinig alternatieven en dus wacht je best nog even met verkopen.”