Lichaamsdelen gevonden in zoektocht naar vermiste zestiger die door bovenbuur vermoord werd

Oostende - De politie heeft donderdagochtend aan de Spuikom in Oostende lichaamsdelen gevonden in hun zoektocht naar het lichaam van Emmy Geboers (67). De bovenbuur van de vrouw had woensdag aan speurders bekend dat hij haar vermoord heeft en haar stoffelijke resten in het bassin gedumpt had.

Donderdagochtend had een persoon, die aan het werk was op een ponton aan de Spuikom, een lichaamsdeel opgemerkt. Daarop kwamen het parket, de civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen meteen ter plaatse. Zij zochten verder in de waterplas, dichtbij het appartement van Emmy Geboers (67), en troffen daar nog lichaamsdelen in aan.

Alain Remue: “Op basis van de elementen van het onderzoek wisten we duidelijk waar we moesten zoeken in de Spuikom”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Evident is dat niet, want het gaat niet om een lichaam maar om lichaamsdelen. Maar we zijn hier aanwezig met alle sonarmateriaal, duikers, en straks komt er nog luchtsteun ook.” De volledige Spuikom zal nog verder doorzocht worden.

Met geweld gedood

Emmy Geboers (67) bleek maandag spoorloos verdwenen. Familie en vrienden alarmeerden de politie, en het onderzoek leidde hen al snel naar bovenbuur Khaldoon A. (38), een man van Irakese afkomst die al enkele jaren in Oostende woont. In zijn appartement troffen de speurders sporen aan van bloed en geweld.

Hij zei eerst nog een konijn te hebben gedood, maar uiteindelijk bekende hij toch dat hij Emmy om het leven heeft gebracht en haar lichaam nadien gedumpt heeft in het bassin aan de Spuikom in Oostende.

