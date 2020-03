Zo reageren Belgische clubs op slotspeeldag achter gesloten deuren: “Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld”

Komend weekend geen supporters bij de wedstrijden in de Jupiler Pro League. De KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League beslisten na overleg om de slotspeeldag achter gesloten deuren te laten plaatsvinden naar aanleiding van de coronacrisis. Wij polsten bij de voetbalclubs naar hun reactie op de maatregel.

LEES OOK. Slotspeeldag in Jupiler Pro League achter gesloten deuren, bekerfinale uitgesteld door coronavirus: “Mogelijk nog extra maatregelen”

“Wij hebben als voetbalclub ook een maatschappelijke rol te vervullen, dus lijkt het ons logisch dat de Pro League deze beslissing neemt”, aldus Antwerp-woordvoerder Dimitri Huygen. “Wij konden als voetbalclubs niet achterblijven op de maatregelen die in de rest van de samenleving worden genomen. We wachten nu verder overleg af met Pro League en KBVB over de timing voor de bekerfinale en de verdere afwikkeling van de competitie. De gezondheid van onze supporters zetten we nu op de eerste plaats.”

Mondmaskers stikken

Joseph Allijns, voorzitter KV Kortrijk: “Dit is de enige correcte beslissing om achter gesloten deuren te spelen. Ik blijf bij mijn voorstel om de competitie na zondag volledig stil te leggen. Dat de speeldag zondag nog wordt afgewerkt – maar dan zonder publiek – kan ik me wel in vinden.”

Dat de laatste speeldag achter gesloten deuren wordt afgewerkt, is de enige juiste beslissing. Daarna blijf ik erbij dat de play-offs beter worden afgelast. Natuurlijk is het afwachten hoe het Coronavirus zal evolueren maar informele bronnen zeggen me dat het hoogtepunt nog niet bereikt is. Het kan dus goed zijn dat de beslissing binnenkort niet meer door de Profliga wordt genomen, maar door de federale of gewestelijke overheid”, klinkt het.

Ten slotte: zijn vrouw Chantal is apothekeres in Kortrijk-Marke. “Ik zie de paniek, die neemt almaar toe. De apotheek wordt platgelopen. De maskers en desinfectant zijn volledig uitgeput. Mijn vrouw stikt al dagen aan een stuk elke avond maskers en stelt ontsmettingsmiddel samen. Ze maakte er al driehonderd en nog kan ze de vraag niet bijhouden. Als ze elke dag 300 maskers zou maken, zou ze ze nog kwijt geraken. Hetzelfde voor het ontsmettingsmiddel. De crisis mag zo snel mogelijk stoppen.”

Begrip

Bij Club Brugge heeft men begrip voor de beslissing. “De volksgezondheid gaat voor, wij volgen die beslissing”, zegt Kirsten Willem, woordvoerder van Club. De tickets voor de bekerfinale blijven geldig voor een latere datum. Van zodra er meer informatie is, wordt hierover gecommuniceerd.

Anderlecht- woordvoerder David Steegen: “Het is een goeie zaak dat het coronavirus au sérieux wordt genomen. In alle geledingen van de maatschappij worden drastische beslissingen genomen en dus is het logisch dat het voetbal volgt. Het is jammer voor de fans en de spelers dat er geen publiek zal zijn, maar het kan niet anders en het is een wijze beslissing. Over nog verdere stappen zoals het uitstellen of stopzetten van de competitie kunnen we nu nog niets zeggen. Laat ons afwachten of dat soort beslissingen zal genomen worden, maar het is goed dat alles bekeken wordt om elk risico uit te sluiten.”

Bij KV Oostende verwijst men naar de reactie van voorzitter Franck Dierckens vandaag in uw krant. Die opperde al om zonder publiek te spelen. “Dat is voor iedereen gelijk. We mogen geen tweede Italië worden, dus beter voorkomen dan genezen. Ik zou de matchen wel afwerken, omdat er geen termijn staat op het virus. De competitie moet ook afgewerkt worden. En de kosten blijven doorlopen. Eigenlijk zou dit een Europese maatregel moeten worden, want het virus zit nu te wijdverspreid. Enkel door supervoorzichtig te zijn, kunnen we dit indijken.”

“De gezondheid primeert, dus dan zal het wel de juiste beslissing zijn”, vertelt Martijn De Jonge, persverantwoordelijke bij Waasland-Beveren. “Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld, het welzijn van de mensen is het belangrijkste. En die beslissing werd uiteindelijk genomen door mensen met kennis van zaken, dus wij moeten ons daarbij neerleggen. Anderzijds is het sportief en financieel een serieuze streep door onze rekening. De steun van onze supporters had een extra stimulans kunnen zijn voor de redding, bovendien zijn voor een club als Waasland-Beveren die inkomsten ook heel belangrijk. Zondag hadden we bijvoorbeeld de steun van 7000 supporters in de levensbelangrijke match om het behoud in 1A. Op hun steun kunnen we nu niet meer rekenen.”

Foto: Photo News

“Geen slecht idee van Allijns”

De finale voor het laatste PO1-ticket tussen Genk en KV Mechelen zal door de uitbraak van het coronavirus gespeeld worden achter gesloten deuren. De uitverkochte bezoekersvakken blijven zondag dus leeg en ook het evenement waarbij supporters de wedstrijd live konden volgen op een groot scherm in de Grand Kavee wordt afgelast.

“Enerzijds is het natuurlijk jammer dat we die match zonder publiek moeten spelen. Het is voor ons dan wel een uitmatch, maar het is wel een finale. Die wil je dan ook het liefst spelen mét publiek. Anderzijds moeten we dit in het juiste perspectief zien. Er zijn belangrijkere zaken in het leven dan voetbal. Voor mij is er dan ook geen discussie mogelijk dat dit de juiste beslissing is. Je kan in deze omstandigheden toch moeilijk 20.000 mensen op elkaar gaan pakken in een stadion. Het maatschappelijk belang komt op de eerste plaats.”

Vrancken las ook het voorstel van Kortrijk-voorzitter Allijns die pleit voor het beëindigen van de competitie na zondag. “Dat vind ik niet eens zo’n onbegrijpelijk voorstel. Het is niet dat deze situatie over twee weken al opgelost gaat zijn. Als je dan ook nog de play-offs met een maand moet uitstellen dan wordt het allemaal wel heel moeilijk. Daarom is het misschien niet zo’n slecht idee wat Allijns heeft voorgesteld. Maar het is niet aan mij om me daarmee bezig te houden. Ik moet in de eerste plaats mijn spelers klaarmaken om een wedstrijd te spelen. Alleen zal dat jammer genoeg een match zonder supporters zijn.”

Foto: Photo News

Geen feest bij Cercle

De top van Cercle Brugge is onderweg naar Rusland. Voorzitter Vincent Goemaere en CEO Marc Vanmaele hebben met de Russische beheerders een afspraak om over de toekomst te praten. Beheerder Thomas Tousseyn, beroepshalve hematoloog aan de KUL, vindt het een goede beslissing om zondag achter gesloten deuren te spelen.

“Het is goed dat er nu duidelijkheid is. We moeten allemaal goed beseffen wat er gaande is. Experts bevestigen dat het om een pandemie gaat. Er is niet zozeer gevaar voor de mensen die aanwezig zijn in het stadion maar wel omdat zij de zwakke groep kunnen besmetten die wel erg vatbaar zijn voor het virus.”

Cercle is gered en wilde zondag feestvieren met de fans. Oostende had al 2400 tickets afgenomen. Elke Cercle-abonnee had recht op een gratis ticket en CEO Marc Vanmaele rekende op zowat 10.000 fans. “Natuurlijk is dit een streep door de rekening maar de gezondheid en het algemeen belang primeren hier”, vindt Tousseyn. “We keken allemaal uit naar een feest met onze supporters die ons de afgelopen maanden zo gesteund hebben. Uitstel is echter geen afstel, we kunnen later nog altijd vieren.”

Drama in Leuven

Bij OH Leuven zitten ze met veel vragen voor de heenwedstrijd van de promotiefinale van zaterdag tegen Beerschot. Voor het eerst in vier jaar was het King Power Aan den Dreef uitverkocht.

“Ook wijzelf zitten nog met heel veel vragen en weinig antwoorden’’, zegt OHL-woordvoerder Roel Van Olmen. “Is er nog een optie dat de promotiefinale wordt uitgesteld? Dat weten we niet. Als er achter gesloten deuren gespeeld wordt, krijgen fans dan hun geld terug? Dat weten we nog niet. Kan onze persconferentie deze namiddag doorgaan? Ook daar zijn we nog niet uit. Het is met andere woorden nog even wachten op duidelijkheid.”