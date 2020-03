Miljoenenverlies voor Belgisch profvoetbal door matchen zonder publiek: “Maar vooral bij kleinere clubs kunnen slachtoffers vallen”

De laatste speeldag in de Jupiler Pro League wordt gespeeld zonder publiek, de bekerfinale is uitgesteld. Alarmfase rood voor het coronavirus, maar ook in de clubkas. Want sportclubs rekenen op het geld dat binnenkomt via hun toeschouwers. Alleen al voor dit weekend stevent de Jupiler Pro League zo af op een miljoenenverlies, maar sporteconoom Trudo Dejonghe maakt zich meer zorgen over de kleinere clubs. “Zij zijn voor hun inkomsten bijna uitsluitend afhankelijk van ticketverkoop en sponsors, en als die sponsors geen exposure krijgen, zouden ze wel eens compensatie kunnen eisen.”