Demir wil hoogste beschermingsgraad voor wolven in Vlaanderen

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) wil de beschermingsstatus van de wolf verhogen tot op het hoogste niveau. Zo komen er tijdens de paartijd bijkomende rustzones, plaatsen waar niet gewerkt of gejaagd wordt. Daarnaast wordt de subsidie- en schaderegeling voor onder meer veehouders verbeterd en uitgebreid, zo kondigde Demir aan tijdens een bijeenkomst van het wolvenplatform in Genk.

Minister Demir riep donderdagvoormiddag samen met het Agentschap Natuur en Bos het wolvenplatform samen, dat bestaat uit alle relevante stakeholders, waaronder natuur- en jagersverenigingen, Landelijk Vlaanderen en landbouworganisaties. Het platform kreeg in het provinciaal natuurcentrum in Genk een toelichting bij de bijkomende maatregelen die de minister neemt om de wolf beter te beschermen en het samenleven met de wolf mogelijk te maken.

Zo zal Demir aan haar collega’s in de regering voorstellen het dier toe te voegen aan bijlage III van het Natuurdecreet, de hoogste beschermingsgraad. Daardoor worden de geldende strafmaten verdubbeld. De rustzones, plaatsen waar niet gewerkt of gejaagd wordt, worden tijdens de paartijd uitgebreid.

“Samenleven met wolven verbeteren”

Verder komt er in samenwerking met Defensie een grotere jachtvrije rustzone door het opschorten van alle jachtactiviteiten in het leefgebied van de wolf tijdens het voortplantingsseizoen. Het gaat om Kamp Beverlo, Schietterrein Meeuwen-Helchteren en Pijnven (Bosland). Hubertus Vereniging Vlaanderen luidde woensdag al de alarmbel tegen een dergelijk jachtverbod in Limburgse militaire domeinen. De vereniging van de jagers vindt het verbod “compleet overdreven en totaal ongepast”.

Demir kondigde ook maatregelen aan die het samenleven met de wolven moet verbeteren. Zo kunnen veehouders schade voorkomen indien ze de juiste maatregelen nemen. Daarom zullen meer wolfwerende maatregelen in aanmerking komen voor subsidies, onder andere ook verenigingen of niet-elektrische aanpassingen, en wordt bekeken hoe de schaderegelingen uitgebreid kunnen worden.