Geen Europees voetbal? “UEFA stelt wedstrijden in Champions League en Europa League uit door coronavirus”

De Europese voetbalbond zou de aanstaande wedstrijden in de Champions League en Europa League uitstellen naar aanleiding van de crisis rond het coronavirus. Dat meldt de Spaanse krant Marca.

LEES OOK. CORONAVIRUS IN DE SPORT. F1-team trekt zich terug uit eerste GP, eerste afzeggingen voor Vlaamse koersen

Deze week plaatsten Atalanta, RB Leipzig, PSG en Atlético Madrid zich nog voor de kwartfinales van het kampioenenbal. Donderdag stonden normaal gezien zes wedstrijden in de achtste finales van de Europa League op het programma nadat Inter-Getafe en Sevilla-Roma eerder al werden uitgesteld. Dat zou nu ook gelden voor Frankfurt-Basel, LASK-Man United, Rangers-Leverkusen, Olympiakos-Wolverhampton, Wolfsburg-Shakthar en Basaksehir-FC Kopenhagen.

Volgende week zouden normaliter Man City-Real Madrid, Juventus-Lyon, Barcelona-Napoli en Bayern-Chelsea plaatsvinden in de Champions League. Weliswaar zonder publiek. Maar ook die affiches lijken nu niet door te kunnen gaan. De clash tussen City en Real was sowieso een ‘no go’ omdat de spelers van De Koninklijke twee weken in quarantaine zitten.