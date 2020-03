Culturele leven in Gent valt stil tot eind maart

Gent - In gezamenlijk overleg hebben 11 Gentse cultuur- en kunsthuizen vanmorgen beslist om de deuren te sluiten tot en met 31 maart 2020.

Alle evenementen van de Gentse kunst- en cultuurhuizen worden uitgesteld of geannuleerd tot eind deze maand. Dat staat te lezen in een persbericht dat even voor 13 uur werd verspreid.

De drastische beslissing komt er om de verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, en uit voorzorgsmaatregel naar aanleiding van de recentste evoluties.

Alle publieke evenementen in de diverse huizen worden dus geannuleerd of uitgesteld, en dat tot zeker 31 maart. NTGent heeft beslist om al zeker tot 19 april te sluiten.

Ticketkopers voor een voorstelling of event krijgen een persoonlijk bericht voor een regeling over hun tickets.

De Gentse cultuurhuizen blijven in nauw overleg met de overheden, betrokkenen en publiek en volgen de evoluties op de voet. Ze communiceren op hun eigen websites up-to-date informatie over uitgestelde activiteiten en regelingen in verband met tickets.

CAMPO

Compagnie Cecilia

De Centrale

Bij’ De Vieze Gasten

Muziekcentrum De Bijloke

Handelsbeurs concertzaal

KOPERGIETERY

Kunstencentrum Vooruit

NTGent

Minardschouwburg

Opera Ballet Vlaanderen