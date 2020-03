Basisschool in Oostende ontruimd door scheur in de muur

Oostende - In Oostende is basisschool ‘De Groeiboom’ uit voorzorg ontruimd. Dat meldt stad Oostende. De boosdoener is een scheur in een muur, veroorzaakt door werkzaamheden in een aanpalend gebouw.

De school langs de Hendrik Serruyslaan moest kort voor de middag ontruimd worden. Alle kinderen werden geëvacueerd en opgevangen in het vlakbij gelegen cultuurcentrum De Grote Post. Volgens het stadsbestuur is de situatie onder controle en wordt de toestand in de school verder opgevolgd. De brandweer en de hulpdiensten zijn ter plaatse.

De ouders van de kinderen werden ondertussen op de hoogte gebracht. Zij kunnen hun kinderen bij voorkeur zo snel mogelijk ophalen op de tweede verdieping van De Grote Post. De lessen van basisschool De Groeiboom worden tot maandag opgeschort.