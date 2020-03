Leuvense burgemeester wil promotiewedstrijd OHL-Beerschot verbieden als de voetbalbond die niet uitstelt

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani wil niet dat de return van de promotiefinale in 1B van zaterdag tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot doorgaat. “Ofwel stelt de voetbalbond de match OHL-Beerschot uit, ofwel verbied ik de wedstrijd van zaterdagavond”, zegt hij aan Belga. De beslissende wedstrijd uit 1B zou normaal zaterdag (20u30) worden gespeeld aan Den Dreef.

De winnaar over twee wedstrijden promoveert naar de hoogste klasse, Beerschot won de heenwedstrijd met 1-0.

“De voetbalbond heeft beslist de match te laten doorgaan zonder supporters. Ik heb echter van onze veiligheidsdiensten bericht gekregen dat er indicaties zijn dat er grote groepen supporters van beide ploegen van plan zijn te verzamelen rond het stadion als de match zou doorgaan”, aldus Ridouani. “In een stadion kunnen we maatregelen nemen om supporters van de twee ploegen van elkaar te scheiden, maar als die supporters zich gewoon rond het stadion en in de stad begeven, hebben we daar geen controle meer over. Als burgemeester sta ik in voor de veiligheid, en die is op die manier niet te garanderen. Ik vraag dus aan de voetbalbond om de match uit te stellen. Als ze dat niet doen, moet ik hem verbieden om de veiligheid te garanderen.”

De voetbalbond besliste al dat wedstrijd - net als de wedstrijden in 1A - achter gesloten deuren zou gespeeld worden.

LEES OOK. Slotspeeldag in Jupiler Pro League achter gesloten deuren, bekerfinale uitgesteld door coronavirus: “Mogelijk nog extra maatregelen”