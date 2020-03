Geen voetbal in het stadion, wel op tv: Telenet en Proximus zetten sportkanalen gratis open voor alle tv-klanten

De laatste speeldag in het voetbal in klasse 1A en 1B wordt achter gesloten deuren gespeeld vanwege de aanhoudende crisis rond het coronavirus. Maar voetballiefhebbers hoeven niet te treuren. Telenet en Proximus zetten het komende weekend hun sportkanalen open voor alle tv-klanten.

LEES OOK: Slotspeeldag in Jupiler Pro League achter gesloten deuren, bekerfinale uitgesteld door coronavirus: “Mogelijk nog extra maatregelen”

De beslissing was bij Telenet al genomen voor het nieuws van de Belgische voetbalbond en Pro League kwam. Proximus heeft de knoop daarna doorgehakt. “De multilive, waarbij we zappen tussen alle matchen gingen we sowieso gratis aanbieden. Gezien de beslissing van de Pro League hebben we ook beslist om de andere voetbalkanalen gratis te maken”, zegt Fabrice Gansbeke, woordvoerder van Proximus. “Deze beslissing is voorlopig enkel voor dit weekend. Over de toekomst kan ik nog geen uitspraken doen.”

Bij Telenet bekijken ze of ook de andere betalende kanalen – Play en Play More – tijdelijk gratis kunnen worden aangeboden. “Dat in het geval van een eventuele algemene lockdown. Maar daar staat nog niets over vast en kunnen we nog geen beloftes over doen”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.