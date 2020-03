Gentse Marathon gaat niet door

Gent - Ook de Gentse Marathon, die was gepland op 29 maart, wordt verplaatst naar een latere datum dit jaar omwille van het coronavirus.

“Om de risico’s op verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te perken, vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen, willen wij als organisator mee onze verantwoordelijkheid nemen”, staat te lezen op de website ban Sofico Gent Marathon.

“We hebben dan ook beslist om de Sofico Gent Marathon, gepland voor 29 maart, te verplaatsen naar een latere datum dit jaar.”

“We bekijken nu met de betrokken overheden en andere partners welke datum daarvoor het meest geschikt is. Zodra een nieuwe datum voor de Sofico Gent Marathon bekend is, zullen we die ook snel communiceren.”