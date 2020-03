Vlaamse sportwereld annuleert alle regionale publieksevenementen: profwedstrijden blijven (voorlopig) buiten schot

De Vlaamse sportwereld annuleert al zeker tot 31 maart alle publieksevenementen, zowel indoor als outdoor op regionaal niveau. Dat maakt Vlaams minister van Sport Ben Weyts bekend na afloop van een overleg op zijn kabinet met de Pro League, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, de Gymnastiekfederatie en Sport Vlaanderen. Deze maatregel geldt echter niet voor profwedstrijden.

“Gelet op de verdere verspreiding van het coronavirus en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, wil de sportwereld uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen”, luidt het in een mededeling.

De sportsector zegt geen katalysator te willen zijn voor de verdere verspreiding van het virus. “Het is de grote kracht van sport dat het veel mensen samenbrengt. Maar die kracht wordt een kwetsbaarheid, wanneer een virus zich verspreidt overal waar grote groepen samenkomen”, luidt het.

De sportsector beseft dat de gevolgen voor de diverse sportfederaties, voor de organiserende clubs, voor de ondersteunende diensten, voor toeleveranciers, voor de supporters en voor alle andere betrokken partijen desastreus kunnen zijn. “Dit was geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders”, aldus nog de sportorganisaties.

Profs voorlopig buiten schot

Deze communicatie betekent echter niet dat alle wedstrijden afgelast worden. Evenementen met profs kunnen voorlopig wel nog doorgaan. Voorlopig worden wedstrijden zoals E3 BinckBank Classic (vrijdag 27 maart), Gent-Wevelgem in Flanders Fields (zondag 29 maart) dus niet afgelast.

Belgian Cycling beslist vanavond over de te nemen maatregelen over de profkoersen. De organisator van de AG Driedaagse Brugge-De Panne, Gert Van Goolen, hoopt dat de wedstrijden toch kunnen doorgaan als de onderrichtingen van de UCI worden gevolgd. De internationale wielerfederatie staat koersen toe als het publiek op voldoende afstand wordt gehouden.

Vrijdagochtend worden alle organisatoren, van West-Vlaamse profkoersen, de Belgische wielerbond, de betrokken burgemeesters én Patrick Lefevere bij gouverneur Carl Decaluwé verwacht voor overleg. Intussen zitten ook de burgemeesters van de regio Oudenaarde - met alle heuvelzones - samen. Verwacht wordt dat zij de wedstrijden zullen toelaten zonder publiek.

Daarnaast besliste de KBVB donderdag dat de slotspeeldag in de Jupiler Pro League komend weekend doorgaat achter gesloten deuren.

“Zonder publiek”

Het organiserende comité van Gent-Wevelgem, KV Het Vliegend Wiel, heeft voorlopig nog geen weet van een afgelasting van de koers op 29 maart. Het bestuur oppert zelfs te willen organiseren met een strikt minimum aan toeschouwers. Dus met bepaalde zones waar publiek geweigerd wordt.

“De ene vergadering in verband met maatregelen over het Coronavirus volgt de andere op. Gisteren nog hadden wij een meeting maar of we op zondag 29 maart echt kunnen organiseren is een andere vraag. Daar hebben wij nog absolute zekerheid over. Een afgelasting zal niet door ons maar door de overheid genomen worden. Wij willen onze koers laten plaatsvinden en kunnen dat doen met een strikt minimum aan publiek”, meldt Hans De Clercq van het organiserende comité van Gent-Wevelgem.

“Wij kunnen de Markt van Ieper, waar de start ligt, perfect afsluiten. Enkel wie geaccrediteerd is, zoals renners, ploegleiders, begeleiders en al wie echt iets met de koers te maken heeft, komt er dan in. Ook de Kemmelberg is perfect volledig af te sluiten. En zo zijn er nog wel plaatsen, zoals de aankomstzone in Wevelgem. Echt helemaal het 256,8 kilometer lange traject tussen Ieper en Wevelgem publieksvrij maken is niet mogelijk maar je kan er wel voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen zich verzamelen op beperkte ruimtes en bepaalde punten zoals de start, finish en Kemmelberg. Wij wachten af. Ook al hebben we 30 verschillende noodplannen klaarliggen, de overheid zal beslissen of de 82e editie van Gent-Wevelgem effectief ook gereden wordt”, geeft Hans De Clercq aan.