Vijftiger veroordeeld voor verkrachting stiefdochter: “Mijn cliënt werd verliefd, ze leek als twee druppels water op haar moeder”

Dilbeek - Een vijftiger uit Dilbeek is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan de helft met uitstel omdat hij twee jaar lang zijn stiefdochter had aangerand en verkracht. Volgens de man en zijn advocate gebeurden alle seksuele contacten steeds met wederzijdse toestemming en was de man enkel verliefd op het meisje omdat ze zo hard op haar moeder leek. De rechtbank veegde die argumentatie resoluut van tafel.

De vijftiger en zijn nieuwe partner hadden elk al een relatie achter de rug toen ze gingen samenwonen in Dilbeek. Ook de kinderen uit het eerste huwelijk van de vrouw woonden bij hen in. Volgens het parket hield de man er thuis een schrikbewind op na en legde hij de kinderen vaak onredelijk strenge straffen op. Erger was echter dat de man vanaf 2014 bij zijn 18-jarige stiefdochter in bed kroop, kort nadat haar moeder bevallen was van een kind uit hun relatie. Daarbij kwam het verschillende malen per week tot seksuele contacten.

Wederzijdse toestemming

Pas met de hulp van haar vriendje en een tante stapte het meisje in 2016 naar de politie. Haar stiefvader betwistte echter dat hij iets onoorbaars had gedaan. “Alle seksuele contacten gebeurden met wederzijdse toestemming”, klonk het bij de verdediging. “Er is nooit dwang gebruikt. Mijn cliënt was gewoon verliefd op haar geworden omdat het meisje als twee druppels water op haar moeder leek.”

Volgens de rechtbank klopte daar niets van en had de vijftiger misbruik gemaakt van zijn positie als stiefvader en zijn verstikkende houding tegenover zijn kinderen om zich aan zijn stiefdochter te vergrijpen. De man was in de ogen van de rechtbank ook ziekelijk jaloers, zeker toen hij ontdekte dat het meisje een vriendje van haar eigen leeftijd had. In zo een jaloerse bui kneep hij haar zelfs tweemaal de keel toe.