Diependaele ontkent strengere regels voor studentenkoten

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) ontkent dat er verstrengde regels of nieuwe kwaliteitseisen voor woningen komen. “Wat we wel gaan doen is een nieuwe manier van beoordeling van wooneisen toepassen. We zorgen voor een evaluatie op basis van de reële impact van eventuele woninggebreken en de gevolgen daarvan voor de bewoners.”