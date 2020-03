Belgische loonkost minder snel gestegen dan in de buurlanden

De loonkosten in België zijn in de periode van 1996 tot 2018 4,7 procent minder gestegen dan in de buurlanden. Dat blijkt uit een verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Dat is vooral een gevolg van de effecten van de taxshift en de loonsubsidies.

Toch blijven de lonen in ons land duurder dan bij de buren. Dat blijkt uit de ‘absolute loonkostenhandicap’. In 2018 lagen de Belgische loonkosten 9 à 10 procent hoger dan gemiddeld bij de buren Nederland, Frankrijk en Duitsland, blijkt uit het verslag.

Met andere woorden: de loonkost in ons land is hoger dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar het verschil is wel kleiner geworden: -4,7 procent sinds 1996. Als wordt gekeken naar 2013 is het verschil nog opmerkelijker: toen lag de loonkost 17 à 18 procent hoger, tegen 9 à 10 procent dus vandaag.