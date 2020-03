Tot 18 maanden cel voor mannen die woning binnendrongen om emmers met geld te stelen

Maasmechelen - Twee mannen die in 2017 een huis van een drugsdealer in Maasmechelen binnendrongen omdat er emmers met geld zouden staan, zijn door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van vijfduizend euro. Een derde man die hen over de emmers met geld had verteld kreeg een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 5.000 euro. Twee van de drie mannen kwamen vorige maand opdagen tijdens de behandeling van de zaak en zij kregen daarom een straf met uitstel.

Een 32-jarige man uit Hechtel-Eksel die door zijn gokprobleem constant geldproblemen had, fantaseerde regelmatig met een 31-jarige vriend uit Genk over manieren om miljonair te worden. Tijdens een van die gesprekken liet de Genkenaar weten dat zijn drugsdealer het geld dat hij met zijn drugshandel verdiende in grote emmers bewaarde, die gevuld waren met briefjes van 20 en 50 euro.

Alarmpistool

Toen de man uit Hechtel-Eksel aan zijn vriend vroeg om in het huis van de dealer in te breken, zei de Genkenaar dat hij dat niet durfde. De gokverslaafde vroeg daarom aan zijn Poolse werkmakker om mee te gaan. Samen drongen ze op 13 september 2017 rond half zeven ‘s avonds de woning van de dealer binnen toen die niet thuis was. Op dat ogenblik waren echter wel zijn vrouw en dochter aanwezig. Zij werden door één van de mannen met een alarmpistool onder schot gehouden terwijl de andere, gewapend met een stroomwapen, op zoek ging naar de befaamde emmers met geld. Nadat ze het hele huis overhoop hadden gehaald gingen ze ervandoor met een schamele buit van 150 euro en enkele zakjes cannabis.

Het Openbaar Ministerie kwam aan de hand van een doorgedreven telefonie-onderzoek en het bekijken van de ANPR-gegevens terecht bij een 32-jarige man uit Hechtel-Eksel. Bij het uitlezen van diens gsm kwam de gezamenlijke whatsapp en de reeks berichten boven water.

De Pool keerde na de home-invasion terug naar zijn thuisland en kwam ook niet opdagen voor deze rechtszaak.