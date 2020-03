Vijf jaar cel gevorderd voor dodelijk ongeval in dronken toestand

Kortemark - Een 38-jarige Oekraïner, Andriy P., heeft zich voor de Brugse politierechtbank moeten verantwoorden voor het dodelijk verkeersongeval dat hij in dronken toestand veroorzaakte in Kortemark. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar effectieve celstraf, vijf jaar rijverbod en drie jaar alcoholslot.

Een 18-jarig meisje stond op 27 september rond 22.30 uur voor de rode lichten in de Koekelarestraat in Edewalle, een deelgemeente van Kortemark. Haar Fiat 500 werd frontaal aangereden door een pick-up. Voor de jonge vrouw uit Koekelare kwam alle hulp te laat. De bestuurder van de pick-up werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. P. werd later overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis en zit nog steeds in een rolstoel.

Meer feiten

De Oekraïner bleek 2,39 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Bovendien was hij aan het spookrijden aan een snelheid van 110 tot 125 kilometer per uur, terwijl 50 op die plaats de toegelaten maximumsnelheid is. Het parket en de burgerlijke partijen hamerden ook op het strafblad van de beklaagde. Amper enkele maanden voor het dodelijk ongeval was hij al veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook in Spanje liep hij al voor dergelijke feiten tegen de lamp.

Volgens de verdediging herinnert Andriy P. zich eigenlijk niets van het ongeval. Meester Frederik Pollet pleitte dat zijn cliënt volgens het trackingsysteem van zijn wagen tot vlak voor het ongeval steeds aan een normale snelheid reed. “Hij moet op de één of andere manier in slaap gevallen zijn en zo onbewust harder op het gaspedaal geduwd hebben.” P. drukte zelf ook nog zijn spijt uit tegenover de nabestaanden van het slachtoffer.

De rechter doet uitspraak op 20 maart.