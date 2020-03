Grootste artsenvakbond van ons land vraagt sluiting scholen: “Kunnen het getalm niet langer aanzien”

BVAS, de grootste artsenvakbond, roept op tot het sluiten van scholen “op korte termijn” vanwege het coronavirus. “Bij verder talmen is de kans reëel dat ons gezondheidssysteem ontwricht zal raken”, zegt voorzitter Philippe Devos.

Eerder vandaag liet kabinet-Weyts, bevoegd voor Onderwijs, verstaan dat de sluiting van onze scholen “niet aan de orde” is. “We blijven dezelfde lijn volgen en dat is luisteren naar de experten volksgezondheid die geen sluiting vragen”, aldus minister Ben Weyts (N-VA). “We volgen de wetenschap.” Volgens Weyts is de sluiting van de scholen “de laatste draconische maatregel”. “Vergeet niet dat er dan ook een impact is op de gezondheidszorg: ook verplegers en dokters hebben kinderen.”

Foto: ABSYM-BVAS

Het artsensyndicaat komt nu met een tegenreactie en vraagt om onze scholen wél te sluiten. “BVAS kan het getalm en de warrige communicatie van de overheden in dit land niet langer aanzien”, klinkt het in een communiqué, ondertekend door voorzitter Philippe Devos. “België had wekenlang de kans om te anticiperen op de coronacrisis maar heeft verzuimd krachtdadig op te treden. Aanbevelingen en vrijblijvende adviezen volstaan niet.”

Ook pretparken

Volgens BVAS zijn wel degelijk hardere maatregelen nodig. Er zouden instructies moeten komen, vanuit de overheid, om “liever vandaag nog dan morgen” alle scholen, hogescholen en universiteiten te sluiten. “Op zijn minst moet er een plan klaarliggen om op korte termijn een sluiting af te kondigen”, klinkt het nog. “Ook pretparken en andere plaatsen waar kinderen in groten getale bijeenkomen, moeten de deuren sluiten.”

De Nationale Veiligheidsraad komt donderdagavond opnieuw bijeen om verdere maatregelen te bespreken. Ons land telt op dit moment 399 bevestigde coronabesmettingen. Lees alles over de verspreiding van het virus in onze liveverslaggeving.