“Laat het niet zo ver komen als hier. Blijf binnen.” Limburger Jelle De Bruyne (44) ziet met lede ogen aan hoe Italië, waar hij sinds 2006 woont, volledig in lockdown gegaan is en hoe het leven er volledig stilgevallen is. “Wij maakten in het begin ook grapjes over dat virus. Nu doet niemand dat nog.”