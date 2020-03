Franse sterrenkok Michel Roux overleden

De Franse chef-kok Michel Roux, onder andere bekend als mede-oprichter van het sterrenrestaurant “Le Gavroche” in Londen, is op 78-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. Dit meldt zijn familie donderdag in de Britse media.

Michel Roux is geboren in Frankrijk en bouwde heel zijn carrière op in Groot-Brittannië. Hij richtte samen met zijn oudere broer Albert “Le Gavroche” in Londen op en “The Waterside Inn” ten westen van de Britse hoofdstad.

Vandaag is “The Waterside Inn” een driesterrenrestaurant, geleid door Alain Roux, de zoon van de overleden chef-kok.

“Le Gavroche” was het eerste restaurant in Groot-Brittannië met een Michelin-ster. Het restaurant wordt nu geleid door Michel Roux Junior, de zoon van Albert en petekind van Michel.

Michel Roux schreef verschillende kookboeken en trad als specialist op in populaire tv-programma’s.