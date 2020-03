Aalst / Menen -

Allen naar feestzaal New Etropal in het West-Vlaamse Lauwe. Daar stopt de coronacrisis aan de voordeur. Meisjes en jongens van (een pak) boven de 65 jaar vierden er woensdagmiddag carnaval alsof senioren geen kwetsbare groep zijn en de wereld helemaal niet in lockdown is.