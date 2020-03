CEO OHL Peter Willems over afgelasting terugmatch promotiefinale: “Return gaat niet voor meteen zijn”

Een persconferentie had OHL vandaag hoe dan ook voorzien, maar ze kreeg uiteindelijk een iets andere invulling. In plaats van coach Vincent Euvrard en speler David Hubert kwam CEO Peter Willems de journalisten te woord staan. “Het was een bewogen dag”, blaast de voormalige marketingbaas van de UEFA. De tweede promotiefinale in 1B tegen Beerschot werd uiteindelijk uitgesteld. “En het gaat nog niet meteen voor de komende weken zijn.”

LEES OOK. Promotiewedstrijd tussen OH Leuven en Beerschot uitgesteld

Spelers, staf, personeel en supporters van OHL moesten zich donderdag in de loop van de dag een paar keer naar een nieuw idee over de tweede promotiefinale schikken. “Het was een bewogen dag”, zegt Peter Willems, de CEO van OHL. “Vanochtend gingen we nog uit van een wedstrijd met publiek. Daarna kwam het nieuws dat het achter gesloten deuren zou zijn. Al snel was duidelijk dat het voor ons geen faire oplossing was. Beerschot heeft vorige week goed gespeeld en genoten van zijn uitbundige fans, het zou maar logisch zijn als wij daar in eigen huis ook van kunnen genieten. Ook voor de fans was het geen leuk nieuws, nu ons stadion eindelijk nog eens vol zou zitten.”

De Leuvenaars gingen verhaal halen bij de Pro League. “Via een schrijven hebben we gevraagd om de wedstrijd uit te stellen”, gaat Willems verder. “Niet veel later heeft de burgemeester op basis van veiligheidsissues dezelfde conclusies getrokken en in de namiddag kregen we bevestiging van de Pro League dat de terugwedstrijd zeker uitgesteld werd.”

De reacties op die beslissing zijn gemengd. “De spelers zijn ontgoocheld, maar begripvol. De fans zijn vooral blij dat er niet achter gesloten deuren wordt gespeeld.”

Van een nieuwe datum voor de tweede promotiefinale is vooralsnog geen sprake. “Daar moeten we nu naar op zoek”, zegt Willems. “Het zal niet meteen voor de komende weken zijn. In overleg met Beerschot, stad Leuven en de kalendermanager van de voetbalbond gaan we op zoek naar een oplossing, maar het heeft geen zin om al een datum over twee weken te prikken. Dan gaat het virus nog niet onder controle zijn.”

De kleine 10.000 mensen die een kaartje hadden, kunnen dat nog altijd gebruiken op de nieuwe speeldatum voor de tweede promotiefinale. Tenzij alsnog blijkt dat er ook op die nieuwe datum achter gesloten deuren moet worden gevoetbald. “We doen er alles aan de return met publiek te laten doorgaan, maar ik kan dat niet garanderen”, besluit Willems.