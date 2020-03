“Brexit-onderhandelingen worden opgeschort” door coronavirus

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk schorten hun onderhandelingen over een handelsakkoord voorlopig op. Dat heeft het Franse persagentschap AFP donderdag vernomen. Het handelsakkoord moet de relaties tussen Brussel en Londen na de Brexit regelen.

Normaal gezien had de tweede onderhandelingsronde volgende week in de Britse hoofdstad moeten plaatsvinden, maar dat gaat dus niet door. Op de eerste ronde in Brussel kwamen hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost vorige week allebei met een team van een honderdtal medewerkers opdagen. In het kader van de coronacrisis achtten beide partijen het nu niet opportuun om met zoveel mensen bijeen te komen.

“Er worden nu andere manieren onderzocht om de gesprekken verder te zetten, waaronder ook de mogelijkheid van videoconferentie”, zegt een Europese bron aan AFP.

De onderhandelaars kunnen elke hapering in de onderhandelingen missen als kiespijn. Sinds de brexit op 31 januari is een overgangsperiode van kracht geworden waarbij het VK alle Europese regels blijft toepassen. De Britten willen er echter niet van weten die overgangsperiode, die op 31 december afloopt, te verlengen. Daardoor werken de onderhandelaars onder grote tijdsdruk. Die dreigt nu nog te zullen toenemen.