Wat zijn de gevolgen van de slechtste beursdag ooit? “Bedrijven zullen failliet gaan, banen zullen verdwijnen”

De beurs beleeft opnieuw een coronacrash. In Brussel kent de Bel20 zijn slechtste dag ooit. “Een verlies van 14 procent, dat is fenomenaal”, zegt beursexpert Pascal Paepen. “Het is een graadmeter voor de reële impact van corona: bedrijven komen in moeilijkheden, sommige zullen failliet gaan, banen zullen verdwijnen.”