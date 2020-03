30 jaar geleden keken zussen Inge en Aniek een jaar lang geen tv voor een weddenschap met hun ouders: hoe is het nu met ze?

In de jaren 80 legde persfotograaf Patrick De Kuysscher het dagelijkse leven vast voor de kranten ‘Het Volk’ en ‘Het Zondagsblad’. Dertig jaar later maakt hij zijn portretten opnieuw. Stof genoeg voor een gesprek over toen en nu, en die zee van tijd die ertussen ligt.

Eén jaar lang geen televisie kijken: hielden de zussen Tackaert uit Zele dat vol, dan kregen ze van hun ouders samen 27.000 Belgische frank. Inge en Aniek wonnen de weddenschap en merken dat de uitdaging tot op vandaag beïnvloedt hoe ze tv-kijken. “Ik kijk doelgericht. Als mijn programma begint om twintig voor negen, dan gaat de tv pas aan om twintig voor negen.”