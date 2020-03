Vorige week maakten we nog grappen, nu zijn de rekken leeg: hoe komt het dat we corona plots serieus nemen?

Vorige week wuifden we de meeste coronamaatregelen nog lachend weg, maar sinds donderdag overwegen we met zijn allen echt om binnen te blijven. Winkels noteerden een meerverkoop tot 30 procent – de hamsteraars waren op pad. Wat is er in enkele dagen gebeurd in ons hoofd, dat we het nieuwe coronavirus nu écht serieus nemen?