De Belgen die Frankrijk (willen) besturen: “Ik twijfelde want je maakt er geen vrienden mee”

Nu zondag trekken onze zuiderburen naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te verkiezen. Een spannend moment voor de 495.000 verkozenen die zich de voorbije zes jaar ten dienste hebben gesteld van hun dorp of stad. Onder hen ook 545 Belgen, verspreid over heel Frankrijk. De Belgen hopen zo makkelijker in de lokale gemeenschap te integreren. “Alleen tijdens het WK voetbal liepen de spanningen wel op.”