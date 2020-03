Corona binnengedrongen bij federale politie: ervaren terrorismespeurder zwaar getroffen door virus

Brussel - Het coronavirus is ook binnengedrongen in het gebouw van de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP). Een ervaren speurder van de antiterreurafdeling OA 3 is positief getest, bevestigt de persdienst. Volgens betrouwbare bronnen wordt de vijftiger in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden omdat de ziekteverschijnselen sneller zijn toegenomen dan oorspronkelijk gedacht.

Ook van twee andere leden van de Brusselse FGP wordt vermoed dat ze besmet zijn. Een van hen zou effectief ziek zijn. Toch werden deze twee nog niet getest op besmetting met het coronavirus.

“Al wie met deze personen in contact is geweest, wordt gevraagd de gezondheid goed in de gaten te houden. De kantoren van de geïnfecteerde personen werden veiligheidshalve ontsmet”, aldus de federale politie. Volgens onze informatie werd een tiental directe collega’s gevraagd voorlopig thuis te blijven.

LEES OOK. Wachtrijen en lege rekken in de supermarkten, maar: “Hamstergedrag niet nodig, bewaar de rust” (+)